Çalık, “Yeni bir Doğanyol’u inşa edeceğiz”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Doğanyol'da vatandaşları ziyaret ederek, “Ağır hasarlı olan binaların tamamını yıkıp, buraya yeni bir Doğanyol inşa ediyoruz. Amacımız deprem bölgesi olan Doğanyol’un bundan sonraki depremleri can kaybı ve büyük hasarlar olmadan atlatmasını sağlamaktır.” dedi.

Doğanyol ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Çalık, “Allah nasip ederse, ağır hasarlı olan binaların tamamını yıkıp, buraya yeni bir Doğanyol inşa ediyoruz. Amacımız deprem bölgesi olan Doğanyol’un bundan sonraki depremleri can kaybı ve büyük hasarlar olmadan atlatmasını sağlamaktır. Doğanyol’a zemin artı 2, 3 katlı evler yapacağız. Doğanyol Belediye Başkanımız Hakan Bay, yer gösterdi, oraya da hem ev, hem de ahır yapacağız. Vatandaşlarımızdan, ‘Ben evimi arazime yapmak istiyorum’ derse, onlarında evlerini ve ahırlarını arazilerinin başına yapacağız. Doğanyol’u yeniden inşa edeceğiz, yeni bir Doğanyol haline getireceğiz.” dedi.

Çalık, Vali Aydın Baruş ile birlikte Doğanyol ilçe merkezindeki mobil yemek aracını inceleyip vatandaşlara yemek dağıttılar.

-Yıkım çalışmaları başlatıldı

Milletvekili Çalık, Vali Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Doğanyol’un Gökçe mahallesine geçerek burada depremde hasar gören binaların yıkımını takip etiler.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, yıkım çalışmalarını Gökçe Mahallesinde başlatıldığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bütün binalarımızla ilgili tespitlerimiz yapıldı. Malatya’mızda Ağır hasar, orta hasar ve az hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şuana kadar 4 bin 700 civarında ağır hasarlı bina tespiti yapıldı. TOKİ Malatya merkez ve ilçelerimize gelerek yeni inşa edilecek binalarımızın yer tespitleri yapıldı. Çadırda kalan vatandaşlarımız için konteynerler kurulacak. İsteyenler hemen konteynerlerine geçebilecekler” dedi.

Vali Aydın Baruş ise, “Önemli göçüklerin bulunduğu merkezlerden birisi de Gökçe’ydi. Bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz. Acil yıkılması gereken yapıların yıkımına başlandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri birlikte bu çalışmaları sürdürüyorlar. Bu manzaraları ne kadar ortadan çabuk kaldırırsak vatandaşlarımızın da psikolojisi o kadar çabuk düzelecek. Depremin vermiş olduğu olumsuz havayı dağıtmış olacağız. Vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. TOKİ tarafından tespitler yapıldı. Bu mahallemizde acil ihtiyaca binaen konteyner kent kuracağız. Daha sonra ise kalıcı konutların yapımına başlayacağız. İnşallah bu sene içerisinde bu yaraları hiçbir problem kalmayacak biçimde çözeceğimize inanıyorum. Bizlere vermiş oldukları destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kaydetti.

-Hayvan dağıtımı başladı

Milletvekili Çalık, Vali Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın da katılımı ile Pütürge ilçesinde deprem sırasında hayvanları telef olan çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen 20 adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Vali Aydın Baruş, Malatya’da deprem sonrasında bin adet hayvan çadırı kurulduğunu söyledi.

Milletvekili Çalık ise, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayvanları telef olan vatandaşlara kısa sürede destek sağlamasından dolayı teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)