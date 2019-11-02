AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek istiyoruz. Barış Pınarı Hareketindeki bu zaferin en önemli etkenlerinden bir tanesi ekonomi de ki güçlü duruşumuzdur. Eğer ekonomi de güçlü durmamış olsaydık, Türkiye’yi bir Suriye yapmak istiyorlardı” dedi.

Milletvekili Çalık, beraberinde TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birlikte Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırımcılarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verip, istişarelerde bulundu.

Milletvekili Çalık, “Malatya’da sanayiyi ayağa kaldıralım istiyorum, sanayi şehri hedefimiz konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılması gereken hadise bizim bundan sonraki yol haritamızı belirlesin istiyorum. Organize Sanayi Bölgesindeki kamulaştırmamızla ilgili hem Cumhurbaşkanımıza, hem Hazine ve Maliye Bakanımıza, hem de Bilim Sanayi Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Şimdi en önemli birinci sorunumuz olarak görünen vatandaşı da etkileyen arıtma tesisi sorunumuzu 1. Organize Sanayi Bölgesinde ki arıtma tesisi ve yeni kuracağımız organize sanayide ki arıtma tesisi konusunu çözmek üzere girişimlerimizi tamamlamak üzereyiz. Bilim ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ı Malatya’ya davet ettik ve nasip olursa 9 Kasım’da Malatya’da olacaklar.” İfadelerini kaydetti.

-“YENİ YATIRIMCILARA İHTİYACIMIZ VAR”

Ekonominin güçlü olmasının uluslararası ilişkilerde çok önemli bir etken olduğunu söyleyen Çalık şu şekilde konuştu; “Yeni yatırımcılara ihtiyacımız var. Özellikle Barış Pınarı Harekatı masada ve sahada Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Bu zaferleri ekonomi de de devam ettirmek istiyoruz. Barış Pınarı Hareketindeki bu zaferin en önemli etkenlerinden bir tanesi ekonomi de ki güçlü duruşumuzdur. Eğer ekonomi de güçlü durmamış olsaydık, Türkiye’yi bir Suriye yapmak istiyorlardı ve dünyaya bir kez daha Türkiye’yi dağılmış bir Türkiye olarak göstermek istiyorlardı.”

-“DAHA FAZLA YATIRIMCIYI MALATYA’YA NASIL DAVET EDECEĞİZ”

Milletvekili Çalık, “Hazine ve Maliye Bakanı Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile Ankara’dan birlikte geldik ve 10 maddelik bir Malatya sorunları listesi oluşturmuştum, bu listenin birinci maddesi Organize Sanayi’nin kamulaştırılmasıydı. Ziraat Bankası Genel Müdürümüz, Halk Bankası Genel Müdürümüzle birlikte bütün organlar Malatya’daydı. Hazine ve Maliye Bakanı Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile sonrasında Adıyaman’a birlikte geçtiğimizde de Ziraat Bankası Genel Müdürümüzü talimatlandırdı. Kamulaştırmamızla ilgili ‘Malatya 1. Organize Sanayi bölgemizin tüm eksiklerini tamamlayalım ve bu konu da çalışın’ talimatını verdi. Bu bizim için çok önemli bir adım. İkincisi Bilim ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile konuştuk ve Bakanımızın 9 Kasım’da Malatya’ya gelişiyle birlikte kamulaştırmayı Organize Sanayi Bölgemizden başlayarak devam etmek istiyoruz, arıtmayı çözmek istiyoruz, kapıda bekleyen yatırımcılarımızı da bekletmek istemiyoruz. Bundan sonra daha fazla yatırımcıyı Malatya’ya nasıl davet edeceğiz. Bunun için Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansımız, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt Belediyemiz tüm belediyelerimizle birlikte masada bulunması gereken tüm aktörlerimizle birlikte sanayimizi hep birlikte ayağa kaldıralım istiyoruz. Malatya’mız şuan da dış ticaret hacmi yaklaşık 390 milyon dolar, ihracatımız 340 milyon dolar ve işgücüne katılma oranımız Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek oranda. İşsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok altına, yüzde 8 işsizlik oranı var.” şeklinde konuştu.

Malatya'da üretim merkezi olan şirketlerin İstanbul’daki merkezlerini Malatya’ya getirmeleri konusunda girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Çalık şu şekilde konuştu, “Gerçekleştirdiğimiz 340 milyon dolar ihracatın yaklaşık 260 milyon doları kuru kayısı ihracatını oluşturuyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısıyı alması yönünde taleplerimiz de inşallah cevap bulacak ve 2023 hedeflerini 1 milyar dolar olarak koyuyoruz. Özellikle şirket merkezlerinin İstanbul’da olduğu yatırımcılarımıza bu konuda Malatya merkezi haline getirmelerini arzu ediyoruz. Burada büyük firmalarımız var. Birçok firmamızın İstanbul merkezli firmalarımızın da Malatya’nın hem vergi gelirlerini arttırmaları açısından, hem ihracat rakamlarını arttırması açısından, İstanbul’daki merkezlerini buraya çekmelerini arzu edeceğiz.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)