Çalık, ziyaretlerini davetler üzerine yaptı

Milletvekili Çalık, sosyal medya üzerinde kendisini çaya davet eden Zibet Gül’ü evinde ziyaret ederek, beraberindeki gençlik kolları üyeleri ile birlikte çay içip sohbet ettiler. Gül ailesi sakinleri ile de sohbet eden Çalık, Zibet Gül’e daveti için teşekkür etti.

Çalık, AK Parti Orduzu Mahalle Başkanı Mehmet Eyiol'un daveti üzerine beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Orduzu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Toplantıda Orduzu’daki imar planlaması ile ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve sorular üzerine Milletvekili Çalık, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder çok net ifade etti. İmar sorunlarımızı da çözdüğümüzde Orduzu Malatya’nın en fazla gelişecek, gelişmeye hazır mahallesi olacak. Orduzu turizm açısından çok önemli bir mekan olan Aslantepe Höyüğü’ne sahip. Aslantepe Höyüğü UNESCO geçici kültür mirası listesinde. Bunu kalıcı hale getirilmesi için Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’u makamında ziyaret ettik. UNESCO temsilcileri ile Ankara’da görüşmeler yaptık ve UNESCO’nun Türkiye temsilcisi ile de yine görüşmelerimizi yaptık. UNESCO eğer Aslantepe’yi kalıcı listeye alırsa ki bu bizim için çok önemli bir adım olacak, sonrasında Aslantepe Höyüğü’nü kültür miraslarımızın içerisine aldıktan sonra da rotamızın belirlenmesinde inşallah kültür haritası içerisinde de yerini alacak ve çok ciddi manada turistlerin gelmesine vesile olacağız.” İfadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)