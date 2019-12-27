Çalık’tan AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

Milletvekili Çalık, ziyarette AFAD İl Müdürü Mustafa Türker’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, kurumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çalık, AFAD’ın önemli bir kurum olduğunu işaret ederek, “Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Zor anda darda kalan herkese yetişen AFAD, afetin ve depremin olduğu ilk anda bizim kendimize güvenmemize vesile oluyorsunuz. Devletin yumuşak elini, sıcak elini, şefkat elini mağdur olan afetten zarar gören, depremde zarar gören, selden zarar gören, yangından zarar gören vatandaşlarımıza hissettiriyorsunuz. Ben bu vesileyle İl Müdürümün nezdinde bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, AFAD Başkanımız Mehmet Güllü'ye çalışma arkadaşlarına da, bizdeki bu Türkiye' de ki algıyı oluşturmalarına vesile olan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” İfadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)