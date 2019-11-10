Çalık’tan Darende OSB’ye yatırım çağrısı

Darende ziyaretinde ilçe merkezinde Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve esnafları ziyaret eden Milletvekili Çalık, daha sonra Malatya-Darende Karayolu üzerindeki 35 Parsel, 48 hektar alan üzerine kurulu Darende Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çalık, “Özellikle yerelde ve yerinde istihdamı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz ilçelerde ki sanayileşmenin ve istihdamın gelişmesi amacıyla bölgelerimize kurmuş olduğumuz sanayi sitelerimizi geziyoruz. Malatya merkezde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve 3. Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ettik, oradaki iş adamlarımızın sorunlarını dinledik. Darende Organize Sanayi Bölgemizde 3 tane yatırımcımız var. Bu yatırımcı sayımızı arttırmamız lazım. Darende’deki yatırımcı sayımızın artması Darende’deki vatandaşlarımızın özellikle istihdam edilmesi için çok önemli bir adım olacak. Biz buranın alt yapısını tamamlamış vaziyetteyiz. Enerji ihtiyaçları tamamlanmış vaziyette. Bütün yatırımcılarımızı özellikle insan odaklı çalışmaya dayalı tekstil ile ilgili yatırımlarımızın bu bölgeye gelmesini gönülden arzu ediyoruz. Malatya’ya gelecek olan, Darende’ye gelecek olan yatırımcılarımıza elimizden gelen tüm desteği ve katkıyı sunmaya hazırız. Malatya’mız sanayi şehri olsun istiyoruz. Her şey, bütün işlemlerimiz bitmiş vaziyette. Yatırımcıları bekliyoruz. Darende bütün yatırımcılarına kapılarını açmış vaziyette.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)