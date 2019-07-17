Çalık’tan demokrasi şehitlerinin ailelerine ve gazisine ziyaret

Milletvekili çalık, beraberinde partili yöneticilerle birlikte FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında İstanbul’da Atatürk Havalimanında şehit düşen, 4 çocuk babası Zekeriya Bitmez'in ailesini, Ankara’da TBMM önünde şehit düşen Fuat Bozkurt’un kıymetli ailesini ve Malatya’da 2. Ordu Karargahı önünde gazi olan Enes Gün’ü ve ailesini ziyaret etti.

Vatan için canını ve kanını veren tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Çalık, “15 Temmuz Destanı’nı yazan bütün evlatlarımıza, bütün kardeşlerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı minnetlerimizi sunuyoruz. Şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyorum. 15 Temmuz gecesi, İnancın, imanın bütünleştiği bir geceydi. O gece lider ile milletin buluştuğu geceydi, o gece devletle milletin buluştuğu geceydi ve o gece bir darbe girişimiydi, bir işgal girişimiydi, bir terör saldırısıydı. Onun önüne geçen milletimiz ile birlikte liderimizin bütün milleti sahaya davet etmesi, meydanlara davet etmesiyle birlikte milletimizin devletine, bayrağına, ezanına sahip çıktığı bir zafer günüdür, 15 Temmuz.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)