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24 Ocak 2020 Cuma 16:55

Çalık’tan esnaf ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kasap Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi.

Çalık'tan esnaf ziyareti
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Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Kasap Pazarı’nda ziyaretlerde bulundu. Çalık, beraberindekilerle birlikte Kasap Pazarı’nda bulunan esnaflarla bir araya geldi.

Tek tek esnafları işyerlerinde dolaşan Çalık, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Çalık, yoğun ilgi altında ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Esnaflara, ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ dileyen Çalık’a bir esnaf, kayısıdan oluşan beşi bir arada hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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