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09 Ocak 2020 Perşembe 02:23

Çalık’tan Kayısı Araştırma Enstitüsü’ne ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Kayısı Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalık'tan Kayısı Araştırma Enstitüsü'ne ziyaret
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Çalık, Kayısı Araştırma Enstitüsünde, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Çalık, Kayısı Araştırma Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Kayısı Araştırma Enstitüsü’nde başta kayısı olmak üzere çok önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Tarım Şehri Malatya hedeflerine ulaşılması için hem teknolojini, hem modernizasyonun sağlanması için Kayısı Araştırma Enstitüsü bir AR-GE vazifesi görüyor. Araştıran, geliştiren ve çalışan bir ekiple Kayısı Araştırma Enstitüsü Malatya’ya yeni ufuklar açıyor. Kayısının kükürtle ilgili sorunun bertaraf edilmesi için geliştirilen çok önemli bir sistem var. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli projeye destek verdiler. Şuanda Battalgazi ve Akçadağ’da olmak üzere iki tane sistem kurulmuş vaziyette ve sistemin diğer ilçelerde de kurulması için girişimlerimiz devam edecek.” diye konuştu.

Çalık, Malatya’da 363 bin dekar tarım arazinin sulanabilir hale getirildiğini, 8 tane baraj ve göletin tamamlandığını, 11 tane baraj inşaatının devam ettiğini belirtti.

Lisanslı Depoculuk konusunda çalışmaların son safhaya geldiğini belirten Çalık, “Depoda bekletilen kayısının ekonomiye kazandırılması konusunda Lisanslı Depoculuk Sistemi çok önemli bir katkı sunacak. Ayrıca, Lisanslı Depoculuk Malatya’da faaliyete geçtiği andan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Kayısı alacak. Yine Malatya Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 120 milyon TL tutarındaki Lisanslı Depoculuk Projesinin inşaatı da devam ediyor. Ben özellikle Malatya’nın zirai ürünler açısında bir tarım haritasının çıkartılmasını gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kaydetti.

Çalık, “Kayısı Araştırma Enstitüsünde kayısı kahvesi yapılmış. Kahvenin 40 yıl hatırı var, ama kayısı kahvesinin 44 yıl hatırı vardır. Bütün evlerde kayısı kahvesinin kullanılmasını istiyorum. Yine kayısı çekirdeği sütünün de tüketilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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