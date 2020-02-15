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15 Şubat 2020 Cumartesi 18:40

Çalık’tan Malatya OSB yatırımları açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi için ihale sürecinin hızlandırıldığını bildirirken, OSB’deki kamulaştırma çalışmaları içinde şuanda 27 milyon TL ödeneğin Malatya’ya geldiğini kaydetti.

Çalık'tan Malatya OSB yatırımları açıklaması
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Milletvekili Öznur Çalık, Malatya TSO Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yatırımcı kurum müdürleri ile KOSGEB Malatya Merkez Müdürlüğünde bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

-OSB Artıma Tesisi süreci hızlandı

Milletvekili Çalık, “Özellikle Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi ile ilgili yaşanılan sorunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ilettik. Bakanımız bütün desteğini verdi, bakanlığın bütün bürokratları konuyu yakından takip etti. Malatya’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Projesinin ihale süreci en kısa sürede başlatılacak.” dedi.

-OSB kamulaştırması için 27 milyon TL geldi

Organize Sanayi Bölgesindeki kamulaştırma bedelleri içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile 10 milyon TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatı ile de 17 milyon TL tutarında ödeneğin Malatya’ya gönderildiğini kaydeden Çalık, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şuanda toplam 27 milyon TL kamulaştırma ödeneği Malatya’ya gönderilmiş durumda.” şeklinde bilgi verdi.

Milletvekili Çalık, Malatya ve Elazığ'da imalat sanayi işletmeleri için KOSGEB arıcılığı ile 50 ve daha az çalışan için 100.000TL'ye, 50'den fazla çalışan için 150.000 TL'ye kadar faizsiz ve 1 yıl ödemesiz kredi desteği sağlanacağını da ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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