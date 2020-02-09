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09 Şubat 2020 Pazar 00:16

Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi kazandırılıyor

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Kale ilçesinin bir ilçe merkezinin olmadığın belirterek, deprem konutları kapsamında Kale’ye 250 konuttan oluşan bir ilçe merkezinin de kazandırılacağını müjdeledi.

Çalık'tan müjde; Kale'ye ilçe merkezi kazandırılıyor
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Milletvekili Çalık, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kale Belediye Başkanı Murat Koca’nın da bulunduğu toplantıda Kale ilçesinin mahalle muhtarları ve kamu görevlileri ile bir araya gelerek, 24 Ocak depremi sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çalık toplantıda yaptığı değerlendirme de, 6.8 büyüklüğündeki 24 Ocak depreminin ardından bölgede yaraların sarılmaya başladığını ifade ederek, Kale ilçesinde de önemli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Milletvekili Çalık, “Kale ilçemizde bir ilçe merkezimiz yoktur. Kale’de bir ilçe merkezi yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum talimatını verdi. Allah nasip ederse 250 tane konutu Kale ilçe merkezimize, 200 adet konut ise Bent ve İkizpınar Mahallelerimize yapılacak. Konut projeleri TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Kale ilçe merkezimizi kururken, kırsal mahallelerimize de tarım köy projesi kapsamında evlerimiz yapılmış olacak. Konut projeleri 2020 yılının sonu itibariyle bitmiş olacak. Bu çalışmamız ile Kalemize bir ilçe merkezi kazandırmış oluyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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