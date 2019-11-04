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04 Kasım 2019 Pazartesi 14:01

Çalık’tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, yeni hizmete giren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni gece yarısı ziyaret ederek çalışmalar ve hizmetler konusunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık'tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret
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Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Beydağı Devlet Hastanesi’nde hizmet verirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında yapılan yeni binaya taşınan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti.

Gece yarısı gerçekleşen ziyarette acil servisi ve servisleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çalık, “Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni Malatya’ya kazandırma adına Malatya’ya bir sözümüz vardı. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Özellikle gece yarısı ziyarette bulundum, tüm ekibin görev başında olduğunu, hastalarımızla yakından ilgilendiklerini gördüm. Hastalarımız mağdur edilmeden getirilen bu hizmetten en iyi şekilde yararlandırılacaktır.” dedi.

Çalık, “Kadın Doğum ve çocuk Hastanesi’nde 10 tane yandal çocuk doktoru görev yapıyor. Bu çok önemli bir rakam. Bölge illerimizdeki hastalarımızın gelebileceği bir merkez konumunda şuanda. 58 tane sadece çocuk yoğun bakım ünitemiz var.” şeklinde bilgi verdi.

Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde normal doğumların yüzde 90 civarında olduğunu belirterek, “Özellikle sezeryanla doğumların çok fazla arttığı Türkiye’de Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde doğumların yüzde 90’ı normal doğumla yapılmış durumda.” dedi.

150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılması ile ilgili çalışmalarında sürdüğünü belirten Çalık, yeni hizmete giren 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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