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03 Ekim 2019 Perşembe 13:42

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a Ziyaret

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftü Veysel Işıldar, Müftü Yardımcısı Fikriye Erkan ve Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçükarslan Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Nedeniyle Vali Baruş'a Ziyaret
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Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Veysel Işıldar ve beraberindeki heyet Vali Aydın Baruş'u ziyaret ederek bu yıl "Cami ve Hayat" temasının ön plana çıkarıldığı hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler ile ilgili bilgi verildi.

Ziyaret sırasında Vali Aydın Baruş tüm cami ve din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cami Gençlik buluşması, konferans etkinliği, kitap dağıtımları, öğrencilere yönelik cami gezisi etkinliği, yaşlı ve hasta din görevlilerine ziyaretler gibi etkinlikler düzenlenecek.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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