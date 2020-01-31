Cemile Teyze’ye Başkan Gürkan Sahip Çıktı

UzunHüseyin Mahallesi İlköğretim Okuluna sığınan Cemile Teyze’nin dramı, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretleri sırasında ortaya çıktı.

UzunHüseyin Mahallesinde tek başına yaşayan Cemile Teyze,kulakları duymuyor ve hastaydı. Yaşanan deprem olayı sonrası İstanbul’da yaşayan oğlu, Annesinin yanına gelmemişti. Durumunu gözyaşları içinde Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a anlatan Cemile Teyze, yardım istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cemile Teyze’nin İstanbul’da yaşayan oğlunu arayarak, Cemile Teyzenin durumu ile ilgili bilgiler verip, oğlundan Cemile Teyzeye sahip çıkmasını istedi.

Gerek uçak bileti, gereksede otobüs biletinin Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirten Başkan Gürkan, “Annenin evi büyük hasar görmüş. Şuanda okulda yatıp kalkıyor. Biz yaşlılarımızı burada böyle bırakmayacağız. Gerekirse Huzurevine götürüp bakımlarını üstleneceğiz. Anneniz gözyaşları içerisinde sizlerin yardımını bekliyor. Ona ilgisiz kalmanız beni çok rahatsız etti. Siz Annenize sahip çıkın biz gereken her şeyi yaparız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)