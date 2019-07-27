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27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:10

Çetin Şişman, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Asaleten Atandı

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini vekalet yürütmekte olan Çetin Şişman asaleten atandı.

Çetin Şişman, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Asaleten Atandı
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Resmi Gazete’nin 24 Temmuz 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2019/216 sayılı karara göre, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Çetin Şişman atandı.

Çetin ŞİŞMAN Kimdir?
1977 yılında Malatya’da doğan Çetin Şişman ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 17 yıl MEB’e bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren görevlendirme ile Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Projesi, 1. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 1. Malatya Uluslararası Film Festivali ve Malatya Okuyor Kampanyası’nda çeşitli kültürel ve sanatsal görevler icra etti. Bu görevlerdeki çalışmalarından dolayı “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi. Şifreli Edebiyat ve Bulmacalı Edebiyat adlı kitapları bulunan Şişman, ayrıca 40’a yakın yayımlanmış eserde editörlük yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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