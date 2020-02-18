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18 Şubat 2020 Salı 10:05

Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Anlatıldı

Malatya Kent Konseyi bünyesinde yeni oluşturulan Kırsal Kalkınma ve Kayısı Araştırmaları Çalışma Grubu ilk programını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kent Konseyi Toplantı Salonunda “Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler” konulu söyleşi programı düzenlendi.

Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Anlatıldı
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Düzenlenen programa, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan İl ve İlçe Tarım il Müdürlüğü görevlileri, il ve ilçe ziraat oda başkan ve temsilcileri, Malatya Kayısı Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, STK Temsilcileri ve çiftçiler konuşmacı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça, katıldı.

“Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler” konulu konferansa ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Malatya’mız da tarım ile ilgili hangi konu olursa olsun Kırsal Kalkınma ve Kayısı Araştırmaları Çalışma Grubu olarak bu tür bilgilendirme programlarına devam edeceğiz” dedi.

Artan, Malatya da tarımsal alanda yaşanan problemlerin çözümü noktasında gelebilecek önerilerin Kent Konseyi yolu ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantılarına ileteceklerini ifade ederek konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Yaşar Akça’ya teşekkürlerini iletti.

Ceviz yetiştiriciliğinde ülkemizde artık yapay zekâyı kullanarak tarım yapmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar Akça, “Türkiye’de ceviz verimi 200 kg fakat dünyada bu sayı 750-1.000 kilograma kadar çıkabiliyor. Bizim dünya ile rekabet edebilmemiz için karşılaştırma analizlerini iyi yapmamız lazım” dedi.

Tarımsal Danışmanlığa Önem Vermeliyiz

Akça, “Amerika’da tarımsal danışmalığa çok önem veriliyor, her çiftçinin mutlaka bir tarım danışmanı ve kayıtlı olduğu bir kooperatifi var ve çiftçinin hiçbir şekilde zarar etmemesi için büyük çabalar harcanıyor. Bizler de ülkemizde de bu tür tarımsal danışmanlık faaliyetlerine önem veriri ve artırırsak tarımın verimini artırabiliriz” dedi.

Ceviz yetiştiriciliğinde uygun olmayan iklim ve toprak alanlarında yapılacak olan tarımın verimsiz geçeceğini söyleyen Akça, konferans boyunca katılımcılara cevizin toprağa dikim aşamasından meyve alımına kadar olan bütün serüveni hakkında bilgiler verdi.

Konferans sonunda ceviz yetiştiriciliği ile alakalı sorular yönelten katılımcılar konferanslarından dolayı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça’ya ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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