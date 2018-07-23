Çınar basın bayramını kutladı

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansür uygulamasının kaldırılmasının 110’uncu yıldönümünü kutlayan Çınar, “Toplumların aydınlatılmasında ve bilgi sahibi olmasında basına çok büyük görevler düşmektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi birçok önemli görev üstlenen yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Yeşilyurt’u örnek ilçe hüviyetine ulaşmasını sağladığımız bütün yatırım ve sosyal sorumluluk projelerimizi, tarafsız habercilik anlayışıyla, yerel ve ulusal alanda kamuoyuna ulaştıran basın kuruluşlarımızın ilkeli, açık ve hür yayın anlayışı benimsemesi her türlü takdirin üzerindedir. İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olması nedeniyle demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan unsurların başında geldiği kaydeden Çınar, “Toplumsal değerlerimize saygıyı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkımızın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan basın mensupları ve kuruluşlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA