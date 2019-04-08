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08 Nisan 2019 Pazartesi 12:26

Çınar, ''Emniyet Teşkilatımızın Üstün Hizmetlerinden Gurur Duyuyoruz''

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her türlü zorluğa göğüs gererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük görevler üstlenen Emniyet Teşkilatının 174. Yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Çınar, ''Emniyet Teşkilatımızın Üstün Hizmetlerinden Gurur Duyuyoruz''
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Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkir olduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum.

Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılarını devam ettirmektedir.  Hizmetlerinden gurur duyduğumuz Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir.

Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olan Emniyet Teşkilatımızın şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır.

Bayrak için, Devlet İçin, Vatan İçin, Milletimiz için canlarını seve seve vermeye hazır olan Emniyet Teşkilatımızın fedakâr çalışanlarının Polis Haftasını en içten dileklerimle kutlayarak; bu ulvi görevi yerine getirirken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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