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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:34

Çocuklar 23 Nisan’da Sanat Sokağında eğlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Kent Konseyi ve ÜNİSEFT işbirliğiyle Sanat Sokağında “Burada Eğlence Var” etkinliği kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği yapıldı.

Çocuklar 23 Nisan'da Sanat Sokağında eğlendi
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Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenerek 23 Nisan’ı kutladı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı ve aynı zamanda TBMM’nin 98. Kuruluş yıl dönümü ve dünyada bir tek çocuk bayramı var o da ülkemizde yapılıyor. Dolayısıyla çocuklarımıza, evlatlarımıza ne kadar kıymet verdiğimizin bir göstergesi. Çocuklara verdiğimiz kıymetle, aslında ülkemize, geleceğimize verdiği değer anlamına geliyor. 23 Nisan 1920 ruhunun hala yaşadığını biliyoruz, 15 Temmuz’da gençlerimizde gördük, gençlerimiz sokaklara çıktı. Gençlerimiz, çocuklarımız, geleceği için, ülkesi için, vatanı için, bayrağı için verilen mücadeleyi öğrenecekler. O günlerde verilen mücadeleleri ve bağımsızlık mücadeleleri, ülke için atılan temelleri ve bunun nasıl korunacağını çocuklarımız çok çok iyi biliyorlar. Çocuklarımızın var olmasını diliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlayarak, “Sevginin, Kardeşliğin, Hoşgörünün, Barışın hâkim olduğu dünyada el ele yaşamak ümidiyle" diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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