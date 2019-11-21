Çocuklara, Hakları Anlatıldı

Kernek Külliyesi’nde etüt ve rehberlik faaliyetlerine devam eden çocukların katıldığı etkinlikte, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinden bazı kesitler paylaşıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

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