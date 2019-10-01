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01 Ekim 2019 Salı 14:15

Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amaçlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, okulların açılmasıyla birlikte, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amaçlanıyor
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Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından bizzat okullara gidilerek, slaytlar eşliğinde çocuklara yönelik eğitici bilgiler veriliyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar sırasında, çocuklar hayvanlara dokunarak, hekimlerin gözetiminde temsili muayene edilerek hayvan sevgisi kazanmaları sağlanıyor. 


Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından geçtiğimiz günlerde de Yazıhan İlçesi Tecirli İlköğretim Okulundaki öğrencilere yönelik olarak “Hayvan Davranışları ve Hayvan Sevgisi” konulu bir seminer verildi. 


Seminerde öğrencilere slayt şeklinde hayvan davranışları hakkında bilgi verilirken, ayrıca getirilen bir yavru kedinin kalp atışları da çocuklara dinletildi. 2 seans halinde yapılan seminer sonucunda toplam 110 öğrenciye hayvan sevgisi anlatıldı. 


Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullarda bu tür eğitim seminerlerine devam edileceği bildirildi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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