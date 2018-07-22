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22 Temmuz 2018 Pazar 17:21

Çocukların havuz keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte öğrencilere yönelik programlar da düzenliyor.

Çocukların havuz keyfi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi yetim ve öksüz çocukların bir günde olsa güzel vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla ‘Yetim gülerse herkes güler’ sloganı ile yetim ve öksüz çocuklar için havuz programı düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından organize edilen programda çocuklar gönüllerince eğlenerek serinlediler. Yüzme bilmeyen çocuklarla yakından ilgilenen görevliler çocukların korkmadan rahat bir şekilde eğlenmelerini sağladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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