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14 Mayıs 2021 Cuma 16:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla Video Konferansla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramının II. Günü AK Partili Belediye Başkanları ve Parti Teşkilatlarıyla video konferans sistemiyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla Video Konferansla Görüştü
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Gerçekleştirilen bayramlaşma programına, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları ile İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgiler de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Filistin’de yaşanan olaylara sessiz kalamayacaklarını ifade ederek bütün dünyanın buna gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda video konferans sistemine katılan bütün Belediye Başkanları ve Parti Teşkilatlarının bayramlarını kutlayarak, “Rabbimden bizleri salgınla ve zulümle imtihan edilmediğimiz bayramlara eriştirmesini niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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