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29 Nisan 2019 Pazartesi 10:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Gürkan’a Başarı Plaketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde büyükşehirlerde en yüksek ikinci oyu alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a başarı plaketi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Gürkan'a Başarı Plaketi
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AK Parti tarafından Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış programı sonunda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarını ödüllendirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde rekor bir oy alarak Büyükşehir Belediyeleri arasında büyük bir başarıya imza atarak ikinci olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a da başarı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Gürkan’a plaketini verirken yaptığı konuşmada, “31 Mart yerel seçimlerinde hemşerilerimizin teveccühü ile rekor düzeyde yüksek bir oy oranıyla Türkiye genelinde büyükşehir belediye başkanları arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Selahattin Gürkan Başkanımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Gürkan: Bu ödülü hemşerilerim adına alıyorum

Aldığı ödülden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 31 Mart Seçimlerinde Malatya özelinde de Türkiye genelinde de rekor kıran Malatya’mız için verilen bu onur ödülünü tüm Malatyalılarımız, tüm Malatya gönül dostlarımız adına aldık. Bu nedenle tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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