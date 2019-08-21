Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç, “İlk Sıralarda Yer Alan Bir Başarıdır”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Kakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç’ı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Eyüp Sağlam, Muammer Zafer, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri, belediye önünde karşıladı. Arınç, ilk olarak Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezerek, Başkan Güder’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Battalgazi Belediyesi Başkanlık makamına geçildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olan, partimizin kurucularından olan, milletin, Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin gönlümde taht kurmuş olan başkanımızın Battalgazi Belediye’mizde ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. 17-18 yıldır AK Partili olmaktan, AK Parti’nin kurucuları arasında olmaktan şeref duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Malatya’mızda, Battalgazi’mizde yüzde 70,26 oranında oy aldık. İnşallah bizler sayın reisimizin ifadesiyle ‘millete layık olmak adına, millete hizmetkâr olmak adına, 7 gün 24 saat, önce Rabbimin, sonra milletimizin emrinde hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vatandaşın yüksek teveccühü ile başkan seçildiğini belirterek, “Malatya ziyaretimizde çok önemli bir merkez olan Battalgazi, Malatya’mızın kalbi sayılabilir. Battalgazi Belediyemizi ve yeni başkanımızı ziyaret ediyorum. Beraberimizde Büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve değerli dostlarımız var. Öncelikle Osman Güder arkadaşımızı son seçimlerde kazandığı büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten Battalgazi 300 binin üzerindeki nüfusuyla, yüzde 70’in üzerindeki oy oranı ile değerli arkadaşımızı seçti. Bu başarılarından dolayı kendilerine tebriklerimi iletiyorum. Bu Türkiye genelindeki seçim sonuçlarına bakıldığında, ilk sıralarda yer alan bir başarıdır. Bu başarıda sayın Osman Güder’in şahsı kadar teşkilatlarımızın, öncesinde Battalgazi Belediye Başkanlığı yapan şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın Battalgazi’ye yapılan çok değerli hizmetleri ve şüphesiz seçmen olarak Malatya halkının çok büyük katkısı var. Hiçbir zaman yanılmayacaklar. Osman Güder arkadaşımızda, önceki hizmetleri katlayarak inşallah devam ettirecek. Şu an içinde bulunduğumuz belediye binası da, Türkiye’de ender görülen belediye binalarından biridir. Kendi imkânlarıyla bir akıllı bina olarak tasarlanmış. Hakikaten örnek alınacak eserlerden birisi olmuş” diye konuştu.

Battalgazi ilçesinde çok sayıda tarihi mekânların bulunduğuna dikkat çeken Arınç, “Battalgazi’de çok tarihi mekânlar var, sosyal mekânlar var. Yüzlerce yıl öncesinin kültürünü yaşatan, hala Anadolu insanının temizliğini, sadeliğini, nezaketini gösteren çok büyük eserlere sahip. Battalgazi Belediyesi’ne tüm belediyelerimiz kadar tabi değer veriyoruz. Ama yaşattığı değerlerinde, tüm Türkiye tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Türkiye’de herkes Battalgazi’yi gezmeli, görmeli ve oradaki değerlere sahip çıkmalı. Bunun için de örnek projeler hazırlamalıyız. Artık ulaşım imkânlarımız eskisi gibi değil. Türkiye’nin batısında yaşayan insanlarda Malatya’ya gelmeli. Bu güzellikleri görmeli. Tabi Türkiye’nin her tarafı bir hazinedir. Bu hazineden haberdar olmalı. Ben imkânlarıyla yaptıkları eserlerle Battalgazi’nin örnek olduğun düşünüyorum. Tüm belediye meclis üyelerine de, Büyükşehir’e katkı sağlayan meclis üyelerine de başarılar diliyorum. Bu kadar yüksek oy oranıyla seçilince, zaten belediye meclis üyeleri de büyük bir ekseriyetle AK Partili üyelerden oluşmuş durumdadır. Tüm belediye meclis üyelerini kucaklıyorum. Çünkü onlarda bu tercihi yaparken çok güzel ve isabetli tercih yaptıklarının farkındalardır. Malatya’dan çok güzel intibalarla ayrılacağım. Önümüzdeki süreç içerisinde de, daha büyük hizmetlerle Malatyalılar 2023 hedeflerini daha yüksek oy oranlarıyla karşılayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)