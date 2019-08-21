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21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:46

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya Valiliğini Ziyaret Etti

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, TBMM eski Başkanlarından Bülent Arınç, Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya Valiliğini Ziyaret Etti
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Bülent Arınç Malatya programı kapsamında Malatya Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Bülent Arınç, daha sonra Valilik makamına geçerek şeref defterini imzaladı.

Ziyarette Bülent Arınç ve beraberindekiler Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştüler.

Valilik ziyaret programına Malatya Ak Parti Millet Vekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Eski Milletvekili Cemal Akın katıldılar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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