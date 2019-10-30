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30 Ekim 2019 Çarşamba 13:37

Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni Gerçekleştirildi

Hava muhalefeti nedeniyle 30 Ekim’e ertelenen Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tören aracı ile halkı selamladı.

2. Ordu Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, özel bir öğrenci İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar ve öğrenciler geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı Atak helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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