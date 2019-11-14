Dağdeviren, ''Hiçbir Güç Devletten Büyük Değildir''

Son Emniyet Müdürlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararının Resmi Gazete’de yayınlanması sonrası Mayıs 2014’ten bu yana yaklaşık 5.5 yıldır Malatya Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Ömer Urhal Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Anadolu Basın Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren Bey yaklaşık 2 Aydır ilimizde göreve başladı. Kendisinin Malatya’yı daha iyi tanımak adına yoğun bir tempo harcadığını yakinen biliyoruz. Bu vesile işe bizler Müdürümüzün bu yoğun temposunu taktirle karşılayarak , bugün makamında ziyaret etme şansı bulduk ve kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Müdürümüz 2 ay gibi kısa bir zamanda Tüm Malatya’lıların gönlünü kazanması bizleri de çok mutlu etti. Bizler Malatya’mız için Ülkemiz İçin geçmişte ve bugünde görev yapan tüm Emniyet Müdürlerimize ve Emniyet teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ediyor başarılar diliyorum.

Ayrıca bizler medya mensupları olarak , emniyetimizle istişare halinde olup ilimizde ve ülkemizde olup biteni kamu oyu ile paylaşım ve bilgilendirme noktasında ortak hareket ediyoruz. Yaşadığımız şehrin daha huzurlu güvenir olması için elimizden gayreti gösteriyoruz dedi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise , Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya Şubesi Yönetimine Nezaket Ziyaretinden Dolayı Teşekkür Etti.

Malatya Ülkemizin Huzurlu ve Güvenli şehirlerinden biridir. Bizler Ülkemizin ve milletimizin huzuru için elimizden geleni fazlasıyla göstermek için mücadele veriyoruz. Malatya’da devletimiz ve Emniyetimiz özellikle illegal yapılarla ciddi mücadele vermektedir. Şu an 7 gün 24 saat aralıksız suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Malatya’nın tüm şehir giriş çıkışlarında güvenlik tedbirlerimizi ve yol kontrollerini arttırdık. Malatya merkez olmak üzere tüm ilçelerde ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir güç Devletten büyük değildir. Evel Allah Devletimiz hiçbir illegal güce ve çapulculara papuç bırakmaz fırsat vermez.

Ayrıca sizlerde bizim gibi , medya ve basın olarak kamu görevi görmektesiniz. Basınımızın zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Bizlerde elimizden geldiği kadar, basınımızın yanında olacağız ve hep birlikte Malatya’ya hizmet edeceğiz dedi.

YENİ MALATYA EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Malatya’nın yeni Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 1969 yılında Kırşehir ili Kaman İlçesi Benzer Köyünde doğdu.İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra 1983 yılında Polis Koleji’ne girdi.

1987 de Polis Kolejinden 1991 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesinde Yüksek lisansını yaptı. Sırasıyla Ankara, Elazığ, Antalya ve Zonguldak illerinde görev yaptı. 1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO’da bulunan Türk temsilciliğine Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.

İlk şiir Kitabı olan Düşünce isimli şiir kitabını 2011 yılında yayınladı.

2016 Ekim ayında Sinop’ta göreve başlayan ve Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2019 günkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Dağdeviren, evli ve 2 kız 1 erkek 3 çocuk babası.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)