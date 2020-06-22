Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2020 Pazartesi 12:13

Darende Balaban Mahallesi Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesine bağlı Balaban mahallesinde bulunan Şeyh Pınarı Mesire alanında çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdi.

Darende Balaban Mahallesi Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Büyükşehir Belediyesi merkezde olduğu gibi ilçelerde de park ve mesire alanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesi Balaban mahallesinde 1500 metrekarelik alanda oluşturulan Şeyh Pınarı Mesire alanında ihtiyaç duyulan, 2 adet kamelya, 8 adet bank ve çöp kovalarını alana yerleştirdi. Ayrıca çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı mesire alanında 143 adet çeşitli cins ve türden fidanın dikimi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarından teşekkür

Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, “Şeyh Pınarı Mesire alanındaki çalışmalarımıza destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve mahalle sakinlerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalara Mektuplar Duygulandırdı Babalara Mektuplar Duygulandırdı
Gürkan, “Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde Yapsın” Gürkan, “Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde...
Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim...
MHP İl Başkanı Samanlı’dan MASKİ Genel Müdürlüğüne Ziyaret MHP İl Başkanı Samanlı’dan MASKİ Genel Müdürlüğüne...
Milli Dayanışma Ruhuna Malatya’dan Anlamlı Destek Milli Dayanışma Ruhuna Malatya’dan Anlamlı Destek
Başkan Gürkan, “Güzel Bir Yatırım Malatya’mıza Hayırlı Olsun” Başkan Gürkan, “Güzel Bir Yatırım Malatya’mıza...
Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Gürkan, “Ramazan Bayramı Tutulan Oruçların Mükâfatıdır” Başkan Gürkan, “Ramazan Bayramı Tutulan Oruçların...
Bu İyi Niyet! Sivrisinek ve Böcekler Bu İyi Niyet! Sivrisinek ve Böcekler
Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske
Vali Baruş, Melekbaba Gençlik Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Melekbaba Gençlik Merkezi İnşaatında...
Valilik Basın Açıklaması-2- 04.05.2020 Valilik Basın Açıklaması-2- 04.05.2020
Malatya’dan İhtiyacı Olan İllere Maske Yardımı Malatya’dan İhtiyacı Olan İllere Maske Yardımı
600 Bin Maske Büyükşehir Belediyesine Teslim Edildi 600 Bin Maske Büyükşehir Belediyesine Teslim Edildi
Valilik Basın Açıklaması 04.05.2020 Valilik Basın Açıklaması 04.05.2020
Yukarı Çık
banner691

Babalara Mektuplar Duygulandırdı
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye...

Haberi Oku