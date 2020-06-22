Darende Balaban Mahallesi Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi

Büyükşehir Belediyesi merkezde olduğu gibi ilçelerde de park ve mesire alanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesi Balaban mahallesinde 1500 metrekarelik alanda oluşturulan Şeyh Pınarı Mesire alanında ihtiyaç duyulan, 2 adet kamelya, 8 adet bank ve çöp kovalarını alana yerleştirdi. Ayrıca çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı mesire alanında 143 adet çeşitli cins ve türden fidanın dikimi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarından teşekkür

Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, “Şeyh Pınarı Mesire alanındaki çalışmalarımıza destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve mahalle sakinlerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)