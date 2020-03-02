Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mart 2020 Pazartesi 15:50

Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2. Nolu Toplantı Salonunda Deprem Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Vali Baruş toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yeşilyurt ilçelerimizde konutlar ve müştemilatlarında önemli hasarlar meydana geldi. Bunların tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Diğer ön hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca diğer illerimizden gelen takviye ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmalarına devam edecekler ve duruma vakıf olacağız. Bu gün itibariyle ilimizdeki depremden sonra meydana gelen durum ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Bu yapılan tespitler muadelesinde vatandaşlarımızın bu süreci atlatabilmesi için sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için elimizden gelen ne gayret varsa onu sergileme yönünde çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da talepleri dikkate alınarak bundan sonraki süreci de birlikte yöneteceğiz. Çevre Şehircilik ve Bakanlığımızın konutlarla ilgili hasar tespiti çalışmaları var, diğer iyileştirme tedbirleri ile ilgili de Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz, diğer kurumlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar var. Bunları da tek tek ele alıp eksikliklerimiz neler yapılması gereken hususlar neler birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte son durum ile ilgili yapılması gerekenler planlandı.

Tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Kahraman Mehmetçiğe Mektup Kahraman Mehmetçiğe Mektup
Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil ve Adaletli Olmaktır” Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil...
Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi
Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan...
Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı”...
“Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi “Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının...
14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor 14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek...
Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik
Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu
Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde...
Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun" Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"
Yukarı Çık
banner687

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon...

Haberi Oku