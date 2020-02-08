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08 Şubat 2020 Cumartesi 12:28

Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda deprem genel durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
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24 Ocak Günü ilimizi ciddi oranda etkileyen deprem ile ilgili genel durumun konuşulduğu toplantıda;

  • Bugüne kadar yapılan Hasar Tespit Çalışmaları
  • Yapılan ve yapılması planlanan yardımlar ile ilgili çalışmalar
  • Mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan Konteyner Alanları ile ilgili çalışmalar
  • Yıkılacak okulların yerine yapılacak yeni okulların durumu ve
  • İlimizdeki eğitim durumu gözden geçirilerek bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler belirlendi ve ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ak Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, ilçe belediye başkan yetkilileriileilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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