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31 Ocak 2020 Cuma 09:23

Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle İlgili Toplantı Düzenlendi

24 Ocak Günü Merkez üssü Elâzığ Sivrice olan depremin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği ilimizde, depremde ağır hasar alan binaların yıkımı için Valilik 2 nolu toplantı salonunda Vali Aydın Baruş Başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle İlgili Toplantı Düzenlendi
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Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda deprem nedeniyle:

Battalgazi İlçemizde 10 Adet

Kale İlçemizde 1 Adet

Doğanyol İlçemizde 24 Adet

Pütürge İlçemizde 2 Adet

Olmak üzere toplam 37 Adet binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonucunda yıkılması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale İlçesinde...
24 Ocak günü yaşanan deprem neticesinde hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

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