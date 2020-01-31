Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle İlgili Toplantı Düzenlendi

Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda deprem nedeniyle:
Battalgazi İlçemizde 10 Adet
Kale İlçemizde 1 Adet
Doğanyol İlçemizde 24 Adet
Pütürge İlçemizde 2 Adet
Olmak üzere toplam 37 Adet binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonucunda yıkılması kararlaştırıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)