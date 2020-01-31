Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle İlgili Toplantı Düzenlendi

Olmak üzere toplam 37 Adet binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonucunda yıkılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

24 Ocak Günü Merkez üssü Elâzığ Sivrice olan depremin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği ilimizde, depremde ağır hasar alan binaların yıkımı için Valilik 2 nolu toplantı salonunda Vali Aydın Baruş Başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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