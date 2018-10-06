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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:26

Diş Hekimliği Fakültesinde yangın tatbikatı yapıldı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, gerçeği aratmayacak yangın tatbikatı düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesinde yangın tatbikatı yapıldı
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Diş Hekimliği Fakültesi, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma Ekibinin (TÖSAR) katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Düzenlenen tatbikata akademik, idari personel, Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri katıldı. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burak Dayı, tatbikatlarının başarılı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Umarız böyle bir olayın gerçeği ile hiçbir zaman karşılaşmayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

İNOSAR Ekibi Başkanı ve Sivil Savunma Uzmanı Ercan Yetkiner ise hastane afet planı gereğince yıl içerisinde zaman zaman eğitimler yaptırdıklarını belirterek “Bugün burada bu yaptığımız eğitimler gereği personelimiz ne kadar hazırlıklı bir deprem ve yangın tahliye tatbikatı planladık. Bir senaryo uyguladık senaryo gereği bütün olumsuz durumları ortaya koymaya çalışacağız. Amacımız personelimizin olası bir durumda nasıl hareket edeceği nasıl hayatta kalacağı, binayı nasıl terk edeceği ve aynı zamanda olası durumlarda biz hastanemizi en kısa sürede nasıl çalışır hale getirebileceğimizin denemesini yapacağız” diye konuştu.



İHA
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