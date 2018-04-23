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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:36

Doğa Cadde’de 23 Nisan coşkusu

Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı.

Doğa Cadde'de 23 Nisan coşkusu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dağa Cadde’de yapılan etkinlikte, Türk Bayrağı ve balon dağıtılarak çocukların bayramı kutlandı. Etkinlikte ayrıca palyaçolar miniklerin yüzüne resim çizerken, 23 Nisan dolayısıyla kurulan stantta da çocuklar günün anısına fotoğraf çektirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, çocuklar bir hayli eğlenirken, etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikle alakalı konuşan Doğa Cadde AVM yöneticisi Cemile Gezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Ben, her 23 Nisan’da ülkemizdeki ve Dünyadaki her çocuğun bu özel ve anlamlı günün önemini anlayabilmesini ve bu eşsiz vatan toprağının rengi, dili, dini farklı olan yüzlerce çocuğun sevinciyle aydınlanmasını umut ediyorum. Çocuklarımızın hayatta hayalini kurdukları tüm güzelliklere sahip olabilmelerini, her yeni güne aydınlık bir kalple uyanmalarını diliyorum. Bizlere düşen görev, Ata’mızın armağan ettiği bu bayramı hem Ata’mızın emanetinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de Ata’mızın hatırasını en güzel biçimde anlatmak olmalıdır” diye konuştu.



İHA
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