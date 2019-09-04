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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:26

Doğu Kolektöründe 2’nci Etaba Başlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli altyapı projelerinden Doğu Kolektörü Projesi’nde ikinci etaba geçildi.

Doğu Kolektöründe 2'nci Etaba Başlandı
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İkinci etaba başlanması dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı. Başkan Gürkan, Doğu Kolektörü ikinci etabın önemine değinerek, “40 bin metre uzunluğundaki bu hatla 30 yerleşim merkezinde 126 bin kişinin yararlanacağı bir çalışma gerçekleştiriliyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve bazı daire amirleri ile birlikte Teknopark arkasında başlanılan Doğu Kolektörü 2’nci Etap çalışmalarını yerinde inceledi. İlgililerden bilgi alıp çeşitli talimatlar veren Başkan Gürkan, açıklamalarda bulundu.

Doğu Kolektörü 1’nci Etapta yaklaşık 30 bin metrelik çalışma yaparak Arıtma Tesisine bağlantı sağladıklarını anımsatan Başkan Gürkan, “Şu an bulunduğumuz noktaya kadar çalışma geldi. Bundan sonraki ikinci etapta da yaklaşık 40 bin metrelik bir hatla 30 yerleşim merkezinden 126 bin insanımızın yararlanabileceği bir çalışma olacak. Kaldı ki sözkonusu bu yerleşim merkezlerine baktığımızda başta İnönü Üniversitesi kampüsü ve Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu görüyoruz. Sadece buralardaki günlük insan sirkülasyonunun 80 bin kişi civarında olduğunu düşündüğümüzde yapılan çalışmanın önemi ortaya çıkıyor. Diğer kısımlar; Yaygın, Hacı Halil Çiftliği, Beydağı, Yeniköy, Yenice gibi yerleşim birimlerimizin tümünü kapsayan altyapı ve kanalizasyon ihtiyacını giderici bir çalışma yapılıyor” bilgisini verdi.

Jandarma ve öğrenci yurtları bağlantıları tamamlanmak üzere

Başkan Gürkan, Doğu Kolektörü 2’nci Etap çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıl Mayıs ayının sonunda bütün bu 30 yerleşim yerinin kanalizasyon hatları Doğu Kolektörüne bağlanarak; bu bölgenin altyapı ihtiyacının giderilmesi çalışmaları yapılmış ve bitirilmiş olacak. Bir taraftan da Üniversitenin Cankoç Villaları ve diğer villaların bağlantıları da geçtiğimiz günlerde yapıldı. İl Jandarma Komutanlığımız ve o civardaki meskenler ile öğrenci yurtlarının bağlantı çalışmaları da bitirilmek üzere. Bu çalışmaları yapan başta MASKİ Genel Müdürümüz ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların bu bölgedeki insanlarımıza ve Malatya’mıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inceleme gezisi öncesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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