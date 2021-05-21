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21 Mayıs 2021 Cuma 16:32

Dondan Zarar Gören Malatya’lı Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz 9-10 Mayıs tarihleri arasında yaşanan don olayı sonrasında sebze fideleri zarar gören çiftçiler için sedir fidesi desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 400 bin adet sebze fidesi, ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere dağıtılacak.

Dondan Zarar Gören Malatya'lı Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği
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Sebze fidelerinin İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilmesi için Büyükşehir Belediyesi önünde bir program düzenlendi.

Programda bir selamlama konuşması yapan Yeşilyurt Ziraat odası Başkanı Doğan Solmaz, “Sayın Başkanımız bu Pandemi döneminde çiftçilerimize bu desteği sağladığından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Ayrıca bu fideleri İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla adil bir şekilde dağılımını sağladığı için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür desteklerin devam etmesini Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ekibinden bekliyoruz. Böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için dua ediyoruz. Programımız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya çiftçisinin yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise yaptığı konuşmada, “Malatya çiftçisi adına önemli bir gün. İnşallah bu buluşmalarımızın sayısı artarak devam edecek. Don afeti yaşandı ve özellikle sebze yetiştiricilerimiz olumsuz etkilendi. Çiftçimize bir nefes aldırabilmek, destek verebilmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Özellikle beş ilçemiz Hekimhan, Darende, Kuluncak Arapgir ve Arguvan da ağırlıklı diğer ilçelerimizde de kısmen meydana gelen zarara destek vermek amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilen sebze fideleri çiftçilerimize dağıtılacak. Rabbim üreticilerimizi bu tür doğal afetlerden korusun” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Biliyorsunuz Pandemi süreciyle tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunun bilinciyle çeşitli kaynak aktarımlarıyla çiftçilerimize destek veriyor. Mayıs ayı içerisinde bir don olayı meydana geldi. Donda Meyve ağaçlarının yanında sebze dikimi yapılan alanlar da don olayından etkilendi. Bu alanların boş kalmaması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından yüzde-yüz hibeli fide alımı gerçekleştirdi. Bu alınan fideleri İlçe Müdürlüklerimize teslim edeceğiz. Ağırlıklı olarak dondan zarar gören çiftçilerimize bu fideleri dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yanan don olayından zarar gören çiftçilerimizin yanında olmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem kültürel, sosyal ve çevrenin korunması anlamında, hizmet belediyeciliği ve yapmış olduğumuz hizmetlerin katılımcı anlayış içerisinde paydaşlarımızla değerlendirerek yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturuyoruz. Toplumla hareket eden bir Büyükşehir portresi çiziyoruz.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz içme suyu ile ilgili çalışmalar yaparken bir yandan da sulama suyu ile ilgili de destek vermekte. Büyükşehir Belediyemiz tarafından ayrıca çiftçilerimize yüzbinlerce metre boru desteği de verildi. Mayıs ayında vuku bulan don olayından fidelerin etkilenmesinin ardından Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından bir çalışma başlatıldı. 13 ilçemizdeki çiftçilerimize bu fideler istedikleri ölçüde dağıtılacaktır. İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla bütün çiftçilerimize dağıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerine düşeni bu dönem içerisinde yapmaktadır. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından ayrıca 300 bin metrelik alanda fidan üretimi başlatılmış ve önümüzdeki süreçte Malatya’nın ihtiyaç duyacağı bütün fidanlar Daire Başkanlığımız tarafından temin edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için gayret gösteren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’yı mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında emin adımlarla koşarak hedefe gidiyor. Bu çalışmaları yapan herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Malatya huzur şehri deniyor, huzurun adı deniyor. Buda Belediyemizin vatandaşını kucaklayarak yaptığı hizmetin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün paydaşlarımızla el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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