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24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:33

Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür

Türkiyeson.com yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in Kaleme aldığı "Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür" başlıklı yorum-haberi okumanız dileğiyle yayınlıyoruz.

Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür
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Mahali Seçimler Öncesi Muhtarla beraber İlçeleri ve Merkezi Gezerken alınan Notlar var Halka verilen Sözler Malatya Büyük şehir ve diğer İlçe Belediye Personeline verilen Mesajlar Vardı Sayın Başkanın Her Zaman Yanında duruyordunuz Maski Müdürü Yaşar Karataş anlatacaklarımdan En fazla bilgisi olan kişilersiniz.

Halka verdiğin Sözlere Gelmeden Merkez ve İlçelerin eskiden eksik yanlış veya Hatalı yaptığı işleri biran önce Hem Merkezde Hemde İlçelerde İşlerin biran önce Hayata getirmesinde Önceliğiniz olacağı yerde TASARRUF Dediniz ve Bunu Özellikle Sahada Çalışanlar olmak Üzere Görevini Layığıyla Yapan Personele kestiniz O Personel O Kadar Şerefli ki Hala Belli Paralarının kesilmesi Hafta sonu Mesainin kesilmesi İş Mesai bittiği halde sabahlara kadar Halkın İhtiyacını gidermesi için Gecesini gündüzüne katıyor Şerefli Personeli Ödüllendireceği yerde Cezalandırmayı Uygun buluyorsunuz Buda Sayın Cumhurbaşkanın Özellikle Sevmediği bir konudur ki belkide Haberleri yok. Yaşar bey Bak Dini Bayramımız Kurban Bayramı geliyor Evinde oturup Bayramlaşacağı’na yine Halkın Rahat etmesi için Şerefli Personeller yine görevde olacaklar Siz Bayram Mesaisinden kestiniz mi?

Yine Seçimde önceden Muhtarların Vakıf olduğu bildiğim kadarıyla Muhtarların Talebi kadar Sulama Suyu Borusu aldınız Maski’nin aldığı bu Borular yetersiz diye Valilik kararı ile alınan Sulama Borularını Hak Sahiplerinin hepsine dağıtmadan Firmadan İçme Suyu ve Kanalizasyon Boruları ile değiştirdinizmi ? Değiştirdiysen’iz Muhtarların Tesbiti’mi yanlıştı Yoksa Tasarruf muydu ?

Sözüm Ona Kayserili Daire müdürü Aynı Kurumda Çalıştığı Eşinin İstifa ettiği Fakat İstifanın göz önünde bulundurmayıp iş Hakkının Feshi ile Eşine Maski den bir Para ödeniyor mu?

O Kadar Daire Başkanları Görevde Ne fark eder ki Ertan Beyin Belediyeciliği Sizden Fazla O da bu Ekiple çalışıyordu Siz her şeyi yeniden Organize edeceğiz LİYAKATI ön Planda tutacağız dediniz Sayın Selahattin Başkan bunun için Uğraşıyorsa Sizin Ondan Ayrı Fikriniz varsa onuda bilmem Vakıf her yerde

Hatta öyle Daire Başkanları var eski ortamdan daha rahatlar hele biri var Her Dönemin Adamı Her yerde

Sayın Selahatt’in Başkanın Takdiridir Benim bildiğim Sizinde Hakkınızda Zincirleme şekilde sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılıkla İlgili bir Dava açılmıştı bildiğim kadarıyla Temyizde Velevki Aklandın Selahattin Başkana Halka karşı Ben böyle bir davada yargılandım biz Dost kalalım Emeklilikte dolmuştur Ben Makama Gelmeyeyim diyebilirdiniz.

PARA ve MAKAM Günümüzün Putu

Ha Başlığı da Siz göreve geldikten Sonra Önce Üst sonrada Mevcut Personelin Ağzında Ahir Zamandaki Dostluklar .

MALATYALI HAKKI ŞENYİĞİT

Vesselam

Kaynak: Turkiyeson.com

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