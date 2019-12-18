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18 Aralık 2019 Çarşamba 17:01

“Dünya Göçmenler” Günü Etkinlikleri

Vali Aydın Baruş Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” programına katıldı.

'Dünya Göçmenler” Günü Etkinlikleri
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Program öncesi Vali Baruş, göçmen öğrencilerin hazırlamış olduğu Resim Sergisinin açılışını yaptı. Sergideki resimleri tek tek inceleyen Vali Baruş ayrıca farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürünün sergilendiği stantları ve Malatya Kızılay Şubesine ait “İyilik Durağı” standını gezdi. Kızılay tarafından 2016 yılından bu yana Avrupa Birliğinin fonlarıyla Türkiye’de yaşayan mültecilerin yararlandığı Sosyal Uyum Yardım programı yapıldığı, şu ana kadar 1 Milyon 750 bin mültecinin bu programdan faydalandığı ayrıca 1 milyon 630 bin öğrencinin de eğitim yardımından faydalandığı bilgisi verildi.

Sabancı Kültür Merkezi salonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye” adlı programa geçen Vali Baruş yaptığı konuşmada; “İnsanlar geçmişten bugüne değişik sebeplerle yaşamış oldukları toprakları bırakarak başka topraklara göç ederek zorlu bir hayata adım atmak zorunda kalmıştır. Milletimizin ise her zaman şefkati ile dünyanın dört bir tarafından gelen gerek soydaşlarına, gerek dindaşlarına gerekse diğer ülkelerde yaşayan insanlara büyük bir merhametle kucak açarak kabul etmiş, kapılarını onlara açmıştır.

Bugün 30.000 üzerinde başka ülkelerden gelen kardeşlerimizle burada barış içerisinde huzur içerisinde yaşamayı başarabiliyoruz. Bugün dünyada milyonlarca insan savaş, kıtlık, ekonomik sebepler, eğitim sebepleri ve çocuklarının gelecekleri için başka ülkelere göç ediyorlar. Hiç kimse vatanını, yaşadığı toprakları, dedelerinin yaşadığı vatan bildiği toprakları terk etmek istemez.

Bugün bakıyoruz ki artık Türkiye’de ekonomik gücüyle, devletinin gücüyle bütün dünya halkları için sığınacak bir kapı haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye, dünyanın milli gelirlerine oranla en fazla insani yardım yapan ülkesi, bugün Türkiye yaklaşık 5 milyon yabancıya kapılarını açmış. Bu kadar insanı ülkesinde yaşatmayı başarabilen bir ülke. Biraz önce gelirken dışarıda bir resim sergisi gezme imkanım oldu burada özellikle Suriye’den gelen çocuklarımızın hayal dünyalarından bizleri nakşetmek istedikleri resimleri gördük. Onların hayallerinde savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, yaşadığı toprakları terk etmenin ne kadar büyük bir acı olduğunu ve başka bir ülkede umut ararken canlarını bile düşünmeden mücadele eden insanların hikayelerini gördük.

Malatya’mızda da bugün değişik amaçlarla ilimize gelen misafir göçmenlerimiz var. Gerek eğitim amaçlı gerek insani koşullarının olumsuzluğu nedeniyle savaş ortamından kaçan binlerce kardeşimiz var. Biz onlara büyük bir hoşgörüyle ev sahipliği yapıyoruz. Buradan onlara gösterdikleri anlayışları, hoşgörüleri nedeniyle tüm Malatyalı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda Suriyeli Göçmenler tarafından Vali Aydın Baruş’a plaket takdim edildi ve Afgan misafirler tarafından Afganistan Milli Kıyafeti hediye verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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