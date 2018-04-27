Dünya Veteriner Hekimler Günü

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Dünya Veteriner Hekimler Gününün her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutladığını belirterek, "Dünya veteriner hekimleri günü, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2018 yılı için ’Sürdürülebilir kalkınmada, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki veteriner hekimlik mesleğinin rolü’ olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar kişiye ulaşacağının tahmin edildiğini ve buna bağlı olarak hayvansal proteine olan talebin de artacağını ifade eden Özdemir, "Veteriner hekimler hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli, yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynarlar. Veteriner Hekimler, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak, gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ve bu çalışmalarla, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadırlar. Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan ailelerin temel gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvanlar, tarımla uğraşan ailelerin sigortasıdır. Yaşanan tarımsal krizlerde, ailenin yeniden üretime devam edebilmesi için önemli bir mali kaynak oluşturur. Ve ailenin yeniden üretimini sürdürmesini, geçimini sağlamasını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini sağlar” diye konuştu.

İHA