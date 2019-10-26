Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:43

Durak “Koton İşçileri Yalnız Değildir"

Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarından biri olan Koop İş sendikası, Koton Firmasında sendikalı olmak isteyen işçilerin işten çıkartılmasını sert bir dille kınadı. Koop İş sendikası Malatya şube Başkanı Necdet Durak “Koton işçileri yalnız değildir” dedi.

Durak 'Koton İşçileri Yalnız Değildir'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Koop İş sendikası Malatya şube Başkanı Necdet Durak'ın basın açıklaması;

Basına ve Kamuoyuna;

Örgütlenme hakkı demokratik bir toplum olmanın ön şartıdır. Sosyal hukuk devleti olmanın olmazsa olmazıdır. Bunu Anayasamız, yasalarımız, altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler söylüyor. Siyasi partilerimiz programlarına yazıyor.

Ama buna rağmen, sıra işçilerin, emekçilerin örgütlenmesine gelince, bunları söyleyenler ortadan yok oluyor. Anayasal, yasal haklarını kullanmak, daha iyi koşullarda insanca yaşamak, kendilerine ve ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamak için, hak için, adalet için, özgürlük için sendikalara üye olan işçiler kapının önüne konuyor.

İşte buna son örnek 6500 ün üzerinde işçinin çalıştığı Koton mağazalarıdır.

Sendikamızın AVM’lerde gerçekleştirdiği başarılı toplu iş sözleşmelerindeki haklardan yararlanmak isteyen Koton mağazaları işçileri, işverenin acımasız ve hukuksuz tavrıyla, yazılı bildirim olmaksızın bir telefonla işten çıkarılıyor.

Binlerce üyemiz gibi KOOP-İŞ’e güvenen, inanan Koton işçileri anayasal, yasal haklarını kullanamıyor. İşveren, onlara örgütlü olmayı, insanca, özgürce yaşamayı reva görmüyor.

Bu yapılanlar hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Bu yapılanlar ayıptır, günahtır, emeğe ve emekçiye saygısızlıktır. Koop-İş Sendikası olarak bunları yapan işvereni kınıyoruz. İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, çalışanların haklarını hiçe sayarak işyerlerini yönetenleri kınıyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek verenin Allah belası versin’ diyemiyorlar” Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek...
Malatya Kent Konseyi’nden Vatan İçin “Bir Şehit Bin Şahit” Programı Malatya Kent Konseyi’nden Vatan İçin “Bir Şehit...
Başkan Gürkan’ı CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ziyaret etti Başkan Gürkan’ı CHP Malatya Milletvekili Ağbaba...
Başkan Gürkan Şoför Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan Şoför Esnafı İle Bir Araya Geldi
Çalık, “Barış Pınarı Harekatı ile dünya Türkiye’yi bir kez daha tanıdı” Çalık, “Barış Pınarı Harekatı ile dünya...
Gürkan, Çalışmaları devam eden 25 Metrelik yolda inceleme yaptı Gürkan, Çalışmaları devam eden 25 Metrelik yolda...
Başkan Gürkan, İnönü Bölge Parkı’nda İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan, İnönü Bölge Parkı’nda İncelemelerde...
Başkan Gürkan, ‘Zoru Başaranlar’ Programının Konuğu oldu Başkan Gürkan, ‘Zoru Başaranlar’ Programının...
Fendoğlu, “ÖTV’siz Engelli Araç Alımından Tüm Gazilerimiz Yararlanmalıdır” Fendoğlu, “ÖTV’siz Engelli Araç Alımından...
“Bir Gülümseme Yeter Bize” Projesi Başlatıldı “Bir Gülümseme Yeter Bize” Projesi Başlatıldı
PTT Başmüdürü Coşkun’dan Vali Baruş’a Ziyaret PTT Başmüdürü Coşkun’dan Vali Baruş’a Ziyaret
Malatya Sanayisi ASELSAN’la buluştu Malatya Sanayisi ASELSAN’la buluştu
Büyükşehir Altınkayısı Bulvarında sona yaklaştı Büyükşehir Altınkayısı Bulvarında sona yaklaştı
Başkan Gürkan’dan İl Emniyet Müdürü Dağdeviren’e ziyaret Başkan Gürkan’dan İl Emniyet Müdürü Dağdeviren’e...
Yeşilyurt Belediye Personellerinden Örnek Davranış! Yeşilyurt Belediye Personellerinden Örnek Davranış!
Yukarı Çık
banner687
banner691

Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek...
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Mecliste konuşma yapan özellikle CHP’nin milletvekilleri,...

Haberi Oku