Durak “Koton İşçileri Yalnız Değildir"

Koop İş sendikası Malatya şube Başkanı Necdet Durak'ın basın açıklaması;

Basına ve Kamuoyuna;

Örgütlenme hakkı demokratik bir toplum olmanın ön şartıdır. Sosyal hukuk devleti olmanın olmazsa olmazıdır. Bunu Anayasamız, yasalarımız, altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler söylüyor. Siyasi partilerimiz programlarına yazıyor.

Ama buna rağmen, sıra işçilerin, emekçilerin örgütlenmesine gelince, bunları söyleyenler ortadan yok oluyor. Anayasal, yasal haklarını kullanmak, daha iyi koşullarda insanca yaşamak, kendilerine ve ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamak için, hak için, adalet için, özgürlük için sendikalara üye olan işçiler kapının önüne konuyor.

İşte buna son örnek 6500 ün üzerinde işçinin çalıştığı Koton mağazalarıdır.

Sendikamızın AVM’lerde gerçekleştirdiği başarılı toplu iş sözleşmelerindeki haklardan yararlanmak isteyen Koton mağazaları işçileri, işverenin acımasız ve hukuksuz tavrıyla, yazılı bildirim olmaksızın bir telefonla işten çıkarılıyor.

Binlerce üyemiz gibi KOOP-İŞ’e güvenen, inanan Koton işçileri anayasal, yasal haklarını kullanamıyor. İşveren, onlara örgütlü olmayı, insanca, özgürce yaşamayı reva görmüyor.

Bu yapılanlar hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Bu yapılanlar ayıptır, günahtır, emeğe ve emekçiye saygısızlıktır. Koop-İş Sendikası olarak bunları yapan işvereni kınıyoruz. İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, çalışanların haklarını hiçe sayarak işyerlerini yönetenleri kınıyoruz.” dedi.