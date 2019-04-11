Durucasu ÇPL’de Doğa Ve Çevre Eğitimleri Gerçekleştirildi

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde okullarda yapılan faaliyetler devam ediyor.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen Gel Katıl Bize adlı AB projesi kapsamında Proje ekibinin bu kez yolu Durucasu’ya düştü ve Durucasu ÇPAL öğrencileriyle Doğa üzerine söyleşi yapıldı.

“Amaç, Farkındalık Oluşturmak”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada proje kapsamında hem doğayla uyumlu yaşama hem de suyun bilinçli kullanımı konusunda okullarda uzman kişiler tarafından etkinlikler yürütüldüğünü belirtti. Konuk, Durucasu’daki bu başarılı okulumuzda yapılan faaliyet kapsamında da suyun bilinçli kullanımı, doğayı korumanın neden gerekli olduğu, doğayı tanımanın kişiye kazandırdıkları vb. konular üzerinde durulduğunu söyledi. Bu eğitimlerin Doğa uzmanı Ali Ekber Korkut tarafından gerçekleştirildiğini belirten Konuk bu faaliyetler sayesinde doğa ve çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla küçük de olsa bir katkı sunmak istediklerini, bu sebeple öğrencilerle buluşma noktasında kendilerine destek olan Okul Müdürü Sayın Mehmet Nar’a, yönetici, öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ettiği sözlerine ekledi.

“Anlamı ve Amacı Olan Bir Etkinlik”

Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nar öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen, önemli bir amaca hizmet eden bu anlamlı etkinlik için Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına, MAFSAD yöneticilerine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)