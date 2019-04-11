Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Nisan 2019 Perşembe 12:31

Durucasu ÇPL’de Doğa Ve Çevre Eğitimleri Gerçekleştirildi

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde okullarda yapılan faaliyetler devam ediyor.

Durucasu ÇPL'de Doğa Ve Çevre Eğitimleri Gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen Gel Katıl Bize adlı AB projesi kapsamında Proje ekibinin bu kez yolu Durucasu’ya düştü ve Durucasu ÇPAL öğrencileriyle Doğa üzerine söyleşi yapıldı.

“Amaç, Farkındalık Oluşturmak”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada proje kapsamında hem doğayla uyumlu yaşama hem de suyun bilinçli kullanımı konusunda okullarda uzman kişiler tarafından etkinlikler yürütüldüğünü belirtti. Konuk, Durucasu’daki bu başarılı okulumuzda yapılan faaliyet kapsamında da suyun bilinçli kullanımı, doğayı korumanın neden gerekli olduğu, doğayı tanımanın kişiye kazandırdıkları vb. konular üzerinde durulduğunu söyledi. Bu eğitimlerin Doğa uzmanı Ali Ekber Korkut tarafından gerçekleştirildiğini belirten Konuk bu faaliyetler sayesinde doğa ve çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla küçük de olsa bir katkı sunmak istediklerini, bu sebeple öğrencilerle buluşma noktasında kendilerine destek olan Okul Müdürü Sayın Mehmet Nar’a, yönetici, öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ettiği sözlerine ekledi.

“Anlamı ve Amacı Olan Bir Etkinlik”

Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nar öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen, önemli bir amaca hizmet eden bu anlamlı etkinlik için Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına, MAFSAD yöneticilerine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgi Çocuklarından Sevgi Dolu Bağış Sevgi Çocuklarından Sevgi Dolu Bağış
Mart ayında Malatya Havalimanı’nda 67.108 yolcuya hizmet verildi Mart ayında Malatya Havalimanı’nda 67.108 yolcuya...
Kayısıda Yaprak Delen (Çil) Hastalığı Mücadelesi Kayısıda Yaprak Delen (Çil) Hastalığı Mücadelesi
MTÜ Battalgazi Tarım Kampüsüne Jandarma Karakolu MTÜ Battalgazi Tarım Kampüsüne Jandarma Karakolu
Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumuna Katıldı Vali Baruş Uluslararası Din, Bilim ve Medeniyet...
MTÜ İpekyolu Kariyer Fuarında MTÜ İpekyolu Kariyer Fuarında
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Sevgi Çocuklarından Sevgi Dolu Bağış
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Kızılay Şube Başkanı Dr. Umut Yalçın ve Çocuk Evleri...

Haberi Oku