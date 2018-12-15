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15 Aralık 2018 Cumartesi 12:06

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube'si Vali Baruş'u Ziyaret Etti

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yönetim Kurulu ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube'si Vali Baruş'u Ziyaret Etti
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Memur-Sen Konfedarasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yönetim Kurulu ile birlikte Son Valiler Kararnamesi Malatya Valisi olarak atanan Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve YönetimKurulu üyeleri, Vali Baruş'a Malatya atanmasından dolayı iyi dileklerini ileterek, yeni görevinin hayırlı olmasını belirterek, görevinde başarılı çalışmalar yapmaması dileklerini ilettiler.

Malatya Valisi Baruş, Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatya Valisi Baruş, Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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