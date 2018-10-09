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09 Ekim 2018 Salı 17:55

Eğitimci Mehmet Ali Cengiz toprağa verildi

Malatya’da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eğitimci-yazar Mehmet Ali Cengiz dualarla toprağa verildi.

Eğitimci Mehmet Ali Cengiz toprağa verildi
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Rahatsızlığı sonucu Balaban Mahallesinde bulunan evinde yaşamını yitiren Cengiz’in cenazesi Balaban Abdurahman Erzincani camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cengiz’in cenaze törenine aile yakınları, sevenleri ve eğitim camiası katıldı.

Sergilediği duruş ile birçok kesimin takdirini toplayan Cengiz mesleğinde ilk görev yeri olan Darende Ulupınar Beldesinde başladı. Öğretmenlik görevi ile birlikte Ankara Gazi Eğitim enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Cengiz daha sonra Anadolu Üniversitesinde ön lisansını tamamlayarak meslek dalındaki gayretini gösterdi. Cengiz, Darende Cumhuriyet Okulunda yaptığı öğretmen ve idarecilik görevlerinden sonra Malatya Şeker İlkokulu Müdürlüğü görevi ile 1977 yılında isteğe bağlı olarak emekliye ayrıldı.



İHA
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