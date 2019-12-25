Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı Ziyaret Etti

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette, Eğitime Destek Platformu İl yönetim kurulu üyeleri, Eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için alt yapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK’lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yaptıklarını belirttiler.Eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya bilgi vererek, istişarede bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ziyaretlerinden dolayı Eğitime Destek Platformu İl Temsilcilerine teşekkür ederek,çalışmalarında başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)