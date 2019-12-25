Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2019 Çarşamba 07:54

Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı Ziyaret Etti

Malatya Eğitime Destek Platformu yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret ederek, eğitim çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette, Eğitime Destek Platformu İl yönetim kurulu üyeleri, Eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için alt yapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK’lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yaptıklarını belirttiler.Eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya bilgi vererek, istişarede bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ziyaretlerinden dolayı Eğitime Destek Platformu İl Temsilcilerine teşekkür ederek,çalışmalarında başarılar diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında Malatya'da Düzenlenen Resmi Törenle Anıldı 2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında...
Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında...
Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi” Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi”
Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek...
Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı...
Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe Ciddi Bir Üretim Payına Sahip” Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe...
Çalık, ''Devrim otomobilini engelleyenler yerli otomobili de engellemek istiyor'' Çalık, ''Devrim otomobilini engelleyenler...
Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenledi Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma...
Çalık, üyesi olduğu Odanın ilk kadın başkanını tebrik etti Çalık, üyesi olduğu Odanın ilk kadın başkanını...
Büyükşehir Belediyesi yol işaretleme çalışmalarına devam ediyor Büyükşehir Belediyesi yol işaretleme çalışmalarına...
TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı Yapıldı TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı...
Çalık, “Gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi inşa ediyoruz” Çalık, “Gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi...
1. Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi Tamamlandı 1. Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi...
Tüfenkci, “2020 bütçesiyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız” Tüfenkci, “2020 bütçesiyle Türkiye’yi şaha...
Başkan Erdoğan YATAY, Başkan Güder İse DİKEY Yapılaşma Taraftarı Başkan Erdoğan YATAY, Başkan Güder İse DİKEY...
Yukarı Çık
banner687
banner691

2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında...
Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 46. yılında memleketi Malatya'da...

Haberi Oku