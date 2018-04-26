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26 Nisan 2018 Perşembe 11:22

Emine Erdoğan Arapgir standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katılan Arapgir Belediyesinin standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan Arapgir standını ziyaret etti
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Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın katılımıyla GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda düzenlenen "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katıldı. Arapgir’e ait yerel tohumlar, fidanlar ve yöresel ürünler sergilendiği etkinlikte Arapgir standını ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’dan Arapgir ilçesine özgü yerel tohumlar ve yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.Ziyaret sırasında Emine Erdoğan ile eski bakan Fatma Güldemet Sarı’ya Başkan Haluk Cömertoğlu tarafından hazırlanan reyhan çayının yanı sıra reyhan ürünlerinden oluşan set verildi.

60 ayrı Arapgir yerel tohum çeşidiyle üreticiyi destekleyerek bu alanda bir kalkınma modeli oluşturan Arapgir Belediyesi etkinlik boyunca yoğun ilgi gören Arapgir standında katılımcılara ilçede yetiştirilen ürünler hakkında bilgiler verilerek ilçeye özgü yöresel lezzetleri ikram edildi.



İHA
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