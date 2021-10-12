Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2021 Salı 10:11

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Malatya’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Malatya'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, memleketi Elazığ’da Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de, şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in son yolculuğuna uğurlanması törenine katılmasının ardından ilimize gelerek Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Resmi Tören ile karşılanan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, burada Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte ilimizdeki genel güvenlik, asayiş hizmetleri ve icra edilen faaliyetler hakkında bilgiler almak üzere toplantıya katıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’ tepkisi  Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’...
Yol Çalışmalarına Hız Verildi Yol Çalışmalarına Hız Verildi
Başkan Güder Mecliste İki Müjde Birden Verdi Başkan Güder Mecliste İki Müjde Birden Verdi
“Hezarfen Projesi” imzaları atıldı “Hezarfen Projesi” imzaları atıldı
Battalgazi Belediye Meclisi  Ekim Ayı Olağan Toplantısının 3.Birleşimi Tamamlandı Battalgazi Belediye Meclisi  Ekim Ayı Olağan Toplantısının...
Başkan Kılınç’tan Moral Ziyareti Başkan Kılınç’tan Moral Ziyareti
Kent Konseyi Engelli Bireyler Gezi Kent Konseyi Engelli Bireyler Gezi
Başkan Güder: “Battalgazimize Hayırlı Ve Uğurlu Olsun” Başkan Güder: “Battalgazimize Hayırlı Ve Uğurlu...
Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden Çok Memnun Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden...
Hizmet içi eğitim programı Hizmet içi eğitim programı
Eski Bakan Eker Ve Dinçer Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi Gezdi Eski Bakan Eker Ve Dinçer Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi...
Ağbaba: 10 Ekim'de Adalet Arayışlarının Sonuçsuz Kalması Acıları Daha da Artıyor Ağbaba: 10 Ekim'de Adalet Arayışlarının Sonuçsuz...
Beydağı Tabiat Parkı İnceleme Beydağı Tabiat Parkı İnceleme
Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları Sürüyor Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları...
Yukarı Çık
banner737

İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Turgut...

Haberi Oku