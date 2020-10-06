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06 Ekim 2020 Salı 02:47

Emniyet Müdürü Malatya da Huzuru, Halkta Güveni Sağladı

Turkiyeson.com Yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in Malatya'da ki 1 yılını değerlendirdi.

Emniyet Müdürü Malatya da Huzuru, Halkta Güveni Sağladı
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Malatya Emniyet Müdürü Göreve başladığı zamanda bir şeyler yazmıştık.

Göreve başladığı zaman Son yılların Malatya Halkının gördüğü ilk Emniyet Müdürü Dememizin nedeni Halkın gecede gündüzde Ana Cadde Ara Sokak il veya ilçede Her yerde Müdürü kendi gözüyle görmesiyle Devletine olan Güven itimadın artmasını gördüğümüzden Kaleme aldık Sağdan soldan kulağımıza yapılan Fısıltılarla yazı yazmadığımızdan O Yazıdan sonra da Zamana bıraktık.

Malatya da Son yıllar da Özelliklede 15 Temmuz öncesi Halkın Emniyete olan Güveni azalmıştı.

Nedeni İse Devletin Arşivi hala yerinde Duruyor İl bazında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Türkiye de de yapılan araştırmalar da Asayişi bozuk olan illerin başında gelen bir türlü düzelmeyen Hatta nerdeyse Her gün Cinayetlerin işlendiği Vukuatların artık saat başı işlendiği Mahalle ve Sokak başlarını kendilerine göre yöneten Suç Örgütlerin çoğaldığı Tefecilerin ve Uyuşturucu satıcıların Rahatça harekat ettiği bir Şehir haline geldiğini unuttuk galiba Halkın Akşam karanlık olduktan sonra Dışarı çıkmaya bile korktuğu bir Şehirden bahsediyoruz.

Fetö Terör Örgütü Darbeye geliş Sürecinde Malatya konusuna girmeyelim Yazdıklarımız duruyor ama?

15 Temmuzdan önce Malatya Emniyeti Özellikle 2015 yılında İstihbarat ve Narkotik Birimlerinin yıllardır Malatya da Kullanılan bir Uyuşturucuyu Bu Şehire Aylarca sokmadılar.

15 Temmuz Darbesinden belli bir süre sonra aniden bu il de Hiç daha görülmeyen kullanılmayan bir Kimyasal uyuşturucu MED Sayın Müdürümde ilk göreve geldiğinde kendisine gerekli bilgiler verilmiştir Şehrimizin Tek Uyuşturucu Maddesi olmuştur tedariği de her yerde mevcuttu.

Emniyete Halkın güveni azalmasının bir örneği de Akşam Karanlık olunca Evden bile çıkamayan Halk kendisine yapılanlara karşı Adli Kurumlara yaptığı Şikayetleride bile belli süre sonra geri çekiyordu neden olabilir ?

Sayın Emniyet Müdürü göreve başlayınca Mesai dışında Halkın İçinde olunca Özellikle de Uyuşturucu ile Tefecilerle Organize Şebekeleriyle Mücadeleye başlayınca Halk da bir Güven oluşmaya başladı.

Yapılan Uyuşturucu Tefeci ve Organize çetelere yönelik operasyonlar Halkın Müdüre olan güvenini daha da yükseltti.

Şehrin Asayişi Son yıllara göre Çok büyük düzelme sağlandı.

Öyle ki Bunu Geçenlerde Bir internet Sitesinin Köşe yazarı da bile dile getirmişti Daha önce Akşam karanlık olunca dışarı çıkamayan Şimdi gece yarısı dışarı çıktığında Bir Tekel bayisinin hala açık olduğunu görmüş köşesinde yazmıştı.

155 Devlet kontrolünde dünü de belli bugünü de Köşe yazarı da bilir herkesin dünü de belli bugünü de.

Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylunun Yaptığı Mücadeleyi burada anlatmaya gerek yok Ülke sınırını aşan yerlerde biliyor.

Fakat Sayın Soylunun başarılı olmasını istemeyen Bakanlığında Makam sahibi yok mu tabi ki var Hatta Görevde alınmasını bile isteyen çok.

Sayın Emniyet Müdürünün yaptıkları işlerden nasıl Malatya Halkı memnunsa Memnun olmayan birileri de olabilir mi ?

Malatya sıradan bir Şehir değil Özellikle Emniyet açısından yıllardır böyle Sayın Müdürün Tek başına mücadelesi her ne kadar bazı konularda muafak olsa da Ekibiyle beraber yapacağı işler daha büyük işlere muafak olacağına güvenimiz tamdır.

Malatya’nın daha Emniyetli bir Şehir olması için bütün STK ların Mevcut Siyasilerinin Malatya halkının hepsinin Sayın Müdürümüze Tam destek olması lazımdır Olunduğu Zaman Müdürümüzün de Görevde başarılı olacağına Malatya Halkı gibi bizimde güvenimiz tamdır.

Vesselam

MALATYALI HAKKI ŞENYİĞİT



TurkiyeSon.com
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