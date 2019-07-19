En İyi Hediyelik Kayısı Ambalaj Yarışması Sonuçlandı

Kayısının yaş ve kuru olarak satışında estetik, sağlıklı ve yenilikçi ambalajlarda satışının sağlanması yarışması düzenlendi. Yaş, Kuru kayısı ile çekirdeğinden en güzel en sağlıklı ve yenilikçi hediye kayısı ambalajı yapan firma jüri tarafından ‘Padişah Kayısı’ firması seçildi.
1. Padişah Kayısı - Yavuz İlhan – Tam Altın
2. Cadde Kayısı - Mehmet İsmail Özelçi – Yarım Altın
3. Doktor Mişmiş - Ömer yılmaz – Çeyrek Altın
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19 TEMMUZ CUMA
- 15.00 PATİK YAPMA YARIŞMASI (ŞEMSİYE SOKAK)
- 19.00’DA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI AÇILIŞI (RAMADA PLAZA)
- 20.20’DE MAHALLİ SANATÇILAR
- 21.15’DE AYDIN AYDIN KONSERİ
- 22.00’DE FUNDA ARAR KONSERİ
20 TEMMUZ CUMARTESİ
- 09.00’DA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI PANELİ (RAMADA PLAZA)
- 15.00’DE HÜRRİYET PARKINDA YEMEK VE TATLI YARIŞMASI
- 20.20’DE MAHALLİ SANATÇILAR
- 21.15’DE HALK DANSLARI TOPLULUKLARININ GÖSTERİLERİ
- 22.00’DE YUSUF GÜNEY SAHNE KONSERİ
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)