En İyi Hediyelik Kayısı Ambalaj Yarışması Sonuçlandı

Kayısının yaş ve kuru olarak satışında estetik, sağlıklı ve yenilikçi ambalajlarda satışının sağlanması yarışması düzenlendi. Yaş, Kuru kayısı ile çekirdeğinden en güzel en sağlıklı ve yenilikçi hediye kayısı ambalajı yapan firma jüri tarafından ‘Padişah Kayısı’ firması seçildi.

1. Padişah Kayısı - Yavuz İlhan – Tam Altın

2. Cadde Kayısı - Mehmet İsmail Özelçi – Yarım Altın

3. Doktor Mişmiş - Ömer yılmaz – Çeyrek Altın

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19 TEMMUZ CUMA

15.00 PATİK YAPMA YARIŞMASI (ŞEMSİYE SOKAK)

19.00’DA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI AÇILIŞI (RAMADA PLAZA)

20.20’DE MAHALLİ SANATÇILAR

21.15’DE AYDIN AYDIN KONSERİ

22.00’DE FUNDA ARAR KONSERİ

20 TEMMUZ CUMARTESİ

09.00’DA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI PANELİ (RAMADA PLAZA)

15.00’DE HÜRRİYET PARKINDA YEMEK VE TATLI YARIŞMASI

20.20’DE MAHALLİ SANATÇILAR

21.15’DE HALK DANSLARI TOPLULUKLARININ GÖSTERİLERİ

22.00’DE YUSUF GÜNEY SAHNE KONSERİ

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)