Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:00

Engellilerin tekne turu mutluluğu

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü işbirliğinde 450 engelli ile yakınları Karakaya Baraj Gölü üzerinde düzenlenen tekne turu ile farklı bir gün yaşadılar.

Engellilerin tekne turu mutluluğu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz’da katıldı. Engellilerin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına tekne turu düzenlediklerini ifade eden Kent Konseyi Genel Sekreteri Çobanoğlu, “Bugün burada 450’e yakın engelli ve engelli yakını vatandaşımızı misafir ettik ve onlara farklı bir gün yaşatmak istedik” ifadelerine yer verdi.

Engelliler Çalışma Grubu ve Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü olarak yıl boyunca bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Çobanoğlu, tekne turuna katılan bütün engelli ve engelli yakını ailelere teşekkür etti.

Tekne Turu gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren engelli bireyler ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler ve gün boyunca Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne içerisinde balık tutup, yemek yiyip gönüllerince eğlendiler.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku