Ergül Ailesinin Acı Günü

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül’ün annesi Cemile Ergül için Malatya şehir mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Malatya Eski Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazını müteakiben Merhume Cemile Ergül’ün cenazesi, Battalgazi’de bulunan Karababa aile kabristanında toprağa verildi. Merhume Cemile Ergül, uzun süredir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Pazar Günü akşam 22:00 civarında hakkın rahmetine kavuştuğu bildirilmişti.
Başkan Sadi Ergül, annesi Cemile Ergül’ün taziye evinde taziyeleri kabul etti.
Bizde Malatya Gerçek Haber ailesi olarak Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına Cenab-ı Allah'tan Sabrı cemil ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Başları sağolsun.
Taziye yeri: Ergül Apartmanı, Beşkonaklar Arif Nihat Asya Sokak Atatürk Ortaokulu arkası
MGH - Özel Haber