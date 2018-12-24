Ergül Ailesinin Acı Günü

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül’ün annesi Cemile Ergül için Malatya şehir mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Malatya Eski Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

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