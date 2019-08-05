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05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:03

Esenlik (1)

Turkiyeson.com haber sitesi yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in Esenlik hakkında kaleme aldığı yazıyı sizlere sunuyoruz.

Esenlik (1)
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Birkaç ay önce Malatya gündemini ve Türkiye gündemini bir süre meşgul eden Esenlik ile ilgili iddialar hakkında bazı konulara değinerek çağrıda bulunmak istiyorum. Esenlik Malatya’mızın ortak katma değeridir. Birilerinin kara kaş ve kara gözleri için Esenlik adı yerlere düşürülmemeli ve zarara uğratılmamalıdır. Yıllar içinde Esenlik Marketlerin uyguladığı indirim kampanyaları ve ürün alırken indirimi düşünerek alım yapılma uygulamalarının önemini kaybettiğini görüyoruz. Market zincir anlayışına girildiğinde alırken kazanmak gerekir. Son 7-8 yıl öncesine kadar Esenlik Marketlerin ürün alımlarda bu yöntemi kullandığı görülüyordu. Sonraki dönemlerde yapılan indirimler, Kamu İktisadi Teşebbüs işletmesine yakışmayan bir alım ve tüketiciyi düşünmeyen bir anlayış yerleşmeye başladığı gözlemlenmiştir. Bu durum defalarca gündeme gelmesine rağmen ne yazık ki, görmezden gelinmiştir.

Alım yapıldığı andan rafa konuncaya kadar geçen süreç dikkate alınarak Tedarikçi ödemleri yapılıyordu. Bu durum bazı tedarikçi firmalar ile tersine dönüştüğü, Tedarikçi lehine uygun işlemler yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Kimi zaman tedarikçilerin depoya inmeyen ürün faturalarının dahi peşinen ödendiği Malatya gündemine gelmiştir. Esenlik Marketlerinin aleyhine olan bu durumlar neticesinde önce personel ödemelerinin aksamasına neden olmuştur. Bir süre sonra ise bazı öncelik tanınan Tedarikçilerin alacakları peşinen ödenirken, diğerlerine ise vadeler uygulanmıştır. Esenlik Market depolarına sonradan gelen ürünler dolaysıyla zarara uğramaya ve ürünleri diğer marketlerden daha pahalı satmaya başlamıştır.

Biz bunları tekrar gündeme getirdiğimizde inkar yolu seçilecektir. Biz söylediklerimizde hatalı ise Esenlik Marketler nasıl zarar etmiştir? Borçlara karşılık neden Esenlik Market şubeleri Tedarikçi firmalara verilmiştir? Yönetimler suçu birbirine atacaktır. Esenlik marketin amacı Malatya’mıza Tanzim Satış Marketi mantığı ile satış yapmasıydı. Gelinen durum Holdingleşme yoluna girilirken bazı tedarikçilere fazla imtiyazlar tanınmıştır. Bu imtiyazlar sonucunda ise Satın Alma işlemi yapılırken önceki yıllardaki alınması gereken indirimler alınmadığı gibi stok maliyetleri yükselmiştir. Aslında Esenlik konusunu tekrar gündeme getirmemizde ki asıl gayemiz Büyük Tedarikçilerden bugüne kadar indirim yapmayarak, Malatya halkının öz malı üzerinden fazlasıyla ettikleri karı göz önünde tutmalarıdır. İnsaf ederek, Malatya’nın Ortak değeri olan Esenlik Markasından olan alacaklarından vazgeçmeleri ve kendilerine verilen Esenlik şubelerini karşılıksız olarak devretmeleridir. İlk adımı Bir dönem AK Parti Malatya İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran 2018 tarihinde Malatya Halkı Sizi Milletvekili olarak seçtiğini Unutmayıp Vekil olan Hakan Kahtalıya yakışacak ve Ortaklarınız olan Tedarikçi firmalardan bekliyoruz.

Esenlik Marketlerden alacağınız olan 3 Milyon TL’den Fazla olan alacağınızdan Vazgeçmezseniz bile Esenlik Market Şube’sinin Esenlik firmasına devirlerini bekliyoruz. Bakalım çağrımızı dikkate alıp, kaç Malatya sevdalısı Tedarikçi Firma şimdiye kadar ettikleri karı göz önüne alarak Esenlikte kalan alacaklarından vazgeçecek. Sizi Tedarikçi Firmada Vekilde yapan Malatya Halkıdır Sizinde Malatya Halkının ortak paydası Esenliğe yapacağınızı Halkımız Sabırsızlıkla bekliyor.

Vesselam

MALATYALI HAKKI ŞENYİĞİT / Turkiyeson.com

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